Tg Cultura, edizione del 16 febbraio 2023

IN MOSTRA A PISTOIA ALTAN, CIPPUTI E LA PIMPA

Armando e la cagnolina Pimpa; il metalmeccanico Cipputi; la quotidianità di Ugo e Luisa. Ai personaggi di vignette che il pubblico ama da oltre cinquant’anni è dedicata la mostra ‘Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere’, promossa da Pistoia Musei e Fondazione Caript e ospitata a Pistoia negli spazi di Palazzo Buontalenti dal 25 marzo al 30 luglio 2023. La mostra – a cura di Luca Raffaelli, in collaborazione con Kika Altan – presenta una ricca selezione di disegni originali e inediti e offre anche spazi di gioco per i bambini ospitando i personaggi e gli animali di Altan riprodotti in gommapiuma colorata dallo scultore Pietro Perotti.

UNPLI DEDICA UNA TESSERA SOCIO A BERGAMO BRESCIA CAPITALE 2023

Le Pro Loco d’Italia dedicano una tessera a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Segno distintivo e di appartenenza dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, che rappresenta oltre 6.200 Pro Loco e 600.000 volontari, la tessera reca un’immagine delle due città. “Siamo orgogliosi di aver abbinato la Tessera del Socio Pro Loco a un progetto unico nel suo genere e dall’alto valore simbolico. D’altronde speranza, orgoglio e rilancio attraverso la cultura sono la direttrice scelta dalla Capitale della Cultura, ma sono allo stesso tempo valori e ideali in cui si riconoscono le Pro Loco italiane”, ha commentato il presidente Unpli, Antonino La Spina.

I LUOGHI DEL CUORE FAI RACCOLGONO 1.500.638 VOTI

La chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, in provincia di Lecce, è in testa alla classifica dei Luoghi del cuore Fai. Con 51.443 voti, più del doppio degli abitanti della cittadina pugliese, il sito è il primo classificato di questa undicesima edizione che in totale ha visto con 1.500.638 persone esprimere la propria preferenza per più di 38.800 luoghi da salvare. Secondo nella classifica Fai, con 32.271 voti, è il Museo dei Misteri di Campobasso, che per la prima volta nella storia del censimento porta il Molise sul podio. Al terzo posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, colma di ex voto che testimoniano un’affezione storica della comunità, ma ormai officiata solo saltuariamente e bisognosa di restauri.

DAL 18 AL 23 APRILE LA NUOVA EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE

Sono iniziati i lavori per la nuova edizione del Salone del Mobile.Milano, vetrina d’eccellenza della qualità, dell’innovazione e della creatività del settore dell’arredamento. Sei le Manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, presso il quartiere Fiera Milano a Rho, da martedì 18 a domenica 23 aprile con apertura agli operatori tutti i giorni e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico. L’edizione 2023 presenterà 170.308,50 metri quadrati di superficie netta espositiva e 1.962 espositori, con un 30% di aziende estere. Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, S.Project e Workplace3.0 scenderanno in campo con Euroluce, che avrà un format espositivo completamente rinnovato, e il SaloneSatellite con i talenti under 35.