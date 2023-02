Cybersicurezza, incontro Baldoni-Lepassaar: “Prevenzione e postura comune”

ROMA – Il Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, Roberto Baldoni, ha incontrato il direttore Esecutivo di ENISA, Juhan Lepassaar, a margine della Conferenza sulla Cybersicurezza di Monaco. Così in una web news ACN. Si è parlato soprattutto della cooperazione tra i paesi UE in nome della prevenzione degli attacchi cyber e per definire una postura comune in materia di cybersicurezza.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale- continua la news- è costantemente impegnata nel prevenire gli attacchi ransomware e DDoS. Questa prevenzione passa anche attraverso l’allerta di istituzioni e imprese. Allerta che è tanto più elevata quanto sono i potenziali danni sistemici che l’attacco potrebbe causare ai cittadini, se portato a segno. In questo contesto è indispensabile costruire una solida rete a livello nazionale ed europeo.