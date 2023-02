‘L’ora della Costituzione’, ecco l’iniziativa del Senato per gli studenti

ROMA – Scatta ‘L’ora della Costituzione‘. È l’iniziativa con cui il Senato vuole offrire a studenti di scuole medie e superiori una lezione di Costituzione al mese. In presenza e in streaming, palazzo Madama prepara un ciclo di incontri con alcuni costituzionalisti che illustreranno i principali articoli della Carta agli studenti.

“Il senso di questa iniziativa è far conoscere ai ragazzi il significato, l’essenza e la portata della nostra Costituzione – spiega il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale. In una parola, la centralità della persona rispetto allo Stato: capire che lo Stato è in funzione della persone è un messaggio di un’importanza fondamentale”.



L’idea la rivendica il senatore di FdI Alberto Balboni: “Sono partito dalla legge approvata nel 2019 che prevede lo studio dell’educazione civica e della Costituzione, ma poi nelle nostre scuole se ne parla poco. Quindi l’idea di questa iniziativa è far conoscere a fondo la nostra Carta”. Oltre al ministro Valditara, l’iniziativa gode del “sostengo” e “dell’entusiasmo” del presidente del Senato Ignazio La Russa: “Lo studio e La conoscenza della Costituzione, dei diritti che essa sancisce così come dei doveri che impone, sia condizione irrinunciabile per costruire solide fondamenta identitarie e un autentico spirito di coesione nazionale”.



Gli incontri si terranno alle 10.30 nella sala Koch o nella sala Capitolare del Senato e cominceranno il 23 febbraio con la lezione tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, sui principi fondamentali della Carta (dall’articolo 1 al 12). Seguirà, il 23 marzo, l’approfondimento con l’ex presidente di palazzo Madama, Marcello Pera, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini (dall’articolo 13 al 28). Il 20 aprile salirà in cattedra il vicepresidente della Corte costituzionale, Nicolò Zanon, per una lezione sui rapporti etico-sociali (dall’articolo 29 al 47), mentre il 18 maggio sarà l’ex presidente della Camera Luciano Violante a discutere dei rapporti politici, previsti dalla Costituzione negli articoli che vanno dal 48 al 54. Dopo la pausa estiva, le lezioni riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla seconda parte della Carta.