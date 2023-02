VIDEO | Santanchè: “Su Meloni giusto atteggiamento da Letta e Bonaccini”

NAPOLI – “In una democrazia l’opposizione è molto importante, quindi mi auguro che il Pd riesca a trovare la sua giusta strada. Trovo molto giusto l’atteggiamento di Letta e Bonaccini perché dobbiamo imparare a parlare non come nemici ma come avversari“. Lo ha spiegato la ministra del Turismo Daniela Santanché a Napoli, a margine di una visita al Nauticsud, parlando delle parole degli esponenti dem sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“È vero che la pensiamo diversamente, e grazie a Dio, perché – ha detto – il pensiero unico mi terrorizza. Però questo dovrebbe essere il giusto approccio, dovremmo confrontarci, non scontrarci. Abbiamo visioni diverse sulla famiglia, sulle imprese, sul fisco, sulla giustizia, sul lavoro ed è bene che sia così, ma se tutti noi politici dessimo un esempio non di contrapposizione, di scontro, di lotta violenta o insulto, avremmo fatto un grande passo in avanti”.