Cultura sportiva: firmato protocollo d’intesa tra ministero dello Sport, dell’Istruzione e Fondazione Giulio Onesti

ROMA – Firmato presso la sede del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il protocollo d’intesa tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rappresentato dal Ministro Giuseppe Valditara, e la Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana nella persona del Presidente Franco Carraro. Il Protocollo, che ha validità triennale, prevede la promozione di un programma di azioni relative al concorso ‘Onesti nello Sport’ con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva in generale e la legalità nello sport in particolare: fare cioè cultura attraverso lo sport e valorizzarne tutti gli aspetti etici e ludici, senza tralasciare il fair play, prevenendo ogni forma di violenza.

Di concerto le parti firmatarie del protocollo si impegneranno quindi a collaborare al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura sportiva attivandosi con l’individuazione dell’argomento sul quale si intende sensibilizzare le studentesse e gli studenti; promuovendo il Concorso e pubblicando successivamente gli elaborati dei vincitori sui propri canali di comunicazione; partecipando alla commissione valutatrice degli elaborati proposti alle scuole e predisponendo della documentazione di certificazione degli esiti di partecipazione.

“La firma del protocollo tra i Ministeri dell’Istruzione e del Merito, dello Sport e dei Giovani e la Fondazione Giulio Onesti – dichiara il Ministro Abodi – rappresenta un’ulteriore opportunità di collaborazione nel segno della interdisciplinarità che caratterizzerà il mandato che mi è stato affidato. Questa sottoscrizione, per la quale ringrazio il collega Valditara e il presidente Carraro, testimonia la forte volontà di promuovere e ribadire la centralità dei valori fondanti della cultura sportiva dei quali Giulio Onesti è stato ispiratore ed interprete. Il concorso scolastico ‘Onesti per lo Sport’ – conclude – consente agli studenti italiani di presentare elaborati multimediali realizzati con gli strumenti più vicini alle giovani generazioni, rappresentando, nelle diverse capacità interpretative ed espressive, proprio i valori dello sport, patrimonio prezioso e parte peculiare delle ‘difese immunitarie sociali’ che dobbiamo rafforzare sistematicamente, anche con iniziative come questa.”

Gli fa eco il Ministro Valditara che afferma: “La cultura sportiva e i valori che essa rappresenta sono parte irrinunciabile della formazione di ogni studente. L’iniziativa ‘Onesti nello sport’ merita tutto il nostro sostegno, e ci ricorda la lezione di una figura come Giulio Onesti, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia non solo dello sport, ma del Paese intero”.

Contestualmente è stato firmato dalla Fondazione Onesti e dal CONI, nella persona del Presidente Giovanni Malagò, il bando dell’undicesima edizione del concorso che sarà indetto a breve, rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, su tutto il territorio nazionale. Il tema scelto per questa edizione è ‘Lo sport è di famiglia’. Lo sport è capace di trasmettere all’interno della famiglia valori educativi fondamentali quali solidarietà, rispetto, inclusione ed è lo strumento che più di tutti aiuta a rafforzare legami, anche tra generazioni diverse, contribuendo alla trasmissione di conoscenze e alla creazione di nuove esperienze. L’obiettivo è stimolare i giovani studenti a raccontare – con il loro linguaggio e tramite le nuove tecnologie – il binomio sport e famiglia, producendo un elaborato multimediale da sviluppare secondo due categorie: il settore video-musicale, che prevede la produzione di un brano e di un video originale della durata massima di 3 minuti, e il settore stories, con la produzione di un video della durata massima di un minuto. Le due squadre vincitrici saranno premiate con un viaggio per assistere a un evento di rilievo internazionale legato allo sport che si svolgerà nel corso del 2023.