Al via partnership FANUC e Sanoma per portare la robotica e l’automazione nelle scuole

ROMA – FANUC, azienda leader mondiale nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale, e Sanoma, azienda finlandese tra i leader globali nel settore scolastico ed educational che ha recentemente acquisito la divisione scolastica di Pearson Italia, annunciano una partnership per portare la robotica e l’automazione tra i banchi delle scuole italiane attraverso un progetto a doppia anima: da un lato, la proposta di laboratori di robotica e, dall’altro, la costruzione di percorsi di formazione destinati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per studenti e studentesse di acquisire competenze per le professioni “STEM” e tecnologiche, spendibili nei settori con maggiore trend di crescita nei prossimi anni; è anche un’opportunità per le scuole di sfruttare i fondi destinati dal PNRR al sistema scolastico per il prossimo anno scolastico 2023/2024 e si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dal programma Erasmus plus per l’orientamento e le competenze del futuro MyFuture.



Pensato per offrire le competenze necessarie per le professioni ad alto uso di tecnologia digitale, il laboratorio di robotica permetterà agli studenti di lavorare con le migliori tecnologie FANUC: FANUC ER 4iA – il robot industriale tra i più diffusi negli impianti industriali in Italia e presente nel mondo con oltre 900.000 unità – e il software ROBOGUIDE, che simula i comandi di movimento e applicativi dei robot. Il grande valore aggiunto di FANUC ER-4iA è che non si stratta di un modello semplificato, ma di una vera e propria “copia” in scala ridotta di robot FANUC già presenti in Italia e nel mondo.

Il percorso di formazione prevede una parte di studio autonomo sui contenuti disponibili online e sessioni di esercitazione in aula con il robot e il software di simulazione, sotto la guida del proprio docente o del formatore FANUC-Sanoma. È previsto un esame finale in Test Center autorizzati e il rilascio di un attestato e di un badge digitale che certificano l’acquisizione di competenze allineate allo standard delle professioni impiegate sui sistemi robotici industriali. Nelle 40 ore di corso, studenti e studentesse si impadroniranno del lessico fondamentale dell’automazione industriale e della robotica, impareranno a movimentare manualmente il robot, a crearne e modificarne i sistemi di riferimento, a creare e ottimizzare i programmi di manipolazione, a gestire il sistema di sicurezza e ad applicare le procedure di manutenzione.

Il laboratorio e il percorso di formazione permetteranno ai ragazzi di acquisire competenze sempre più importanti per il mercato del lavoro: se è vero, infatti, che il mercato della robotica nel nostro Paese è in crescita, le competenze invece continuano a scarseggiare. Secondo il rapporto World Robotics 2022 della Federazione Internazionale di Robotica, sono circa 3,5 milioni i robot operativi in tutto il mondo – 90mila dei quali solo in Italia, Paese che si posiziona come secondo mercato in Europa dopo la Germania, con un tasso di crescita del 31% su base annua. Sarà quindi sempre più necessario formare figure – tra cui ingegneri robotici, meccanici riparatori e in generale specialisti in materie STEM – per soddisfare i requisiti di questi impieghi in costante evoluzione.

“Siamo orgogliosi di questa partnership con un player affermato come Sanoma, che ci affiancherà in questo percorso di formazione dei nuovi talenti della robotica. Per FANUC questo progetto rappresenta un ulteriore step a consolidamento della nostra mission di colmare lo skills shortage e gettare le basi per un futuro del lavoro in cui gli individui potranno svolgere lavori sempre più qualificanti, con il supporto di robot e cobot”, dichiara Marco Delaini, Managing Director di FANUC Italia.

Mario Mariani, Managing Director di Sanoma Italia commenta: “Da molti anni siamo impegnati nel mondo della formazione con la nostra Learning Academy. In particolare, affianchiamo studentesse e studenti nel viaggio verso il futuro dell’apprendimento, con programmi di orientamento e progetti per lo sviluppo di hard e soft skills, con focus sull’ingresso nel mondo del lavoro. La collaborazione con FANUC ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro impegno per una formazione innovativa di docenti e studenti sulle discipline STEM, una priorità per il nostro Paese”.