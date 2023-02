Gf Vip, i Donnalisi al bivio e Oriana è un caso: le anticipazioni della puntata di giovedì 16 febbraio

ROMA – Giovedì 16 febbraio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente caldi nella casa più spiata d’Italia e il conduttore Alfonso Signorini avrà molto di cui discutere con gli inquilini e le opinioniste in studio Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Come sempre, spazio anche ai commenti social con Giulia Salemi. E chissà che anche quest’ultima non aggiorni il pubblico sulla crisi che sta vivendo con il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Sono quattro i vipponi in nomination per la puntata di stasera del Gf Vip: Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Al pubblico da casa la scelta di chi salvare: il più votato sarà infatti immune dalle nomination di stasera. Oggi, dunque, non sono previste eliminazioni. Stando ai sondaggi sul web, si giocano la palma di preferita Oriana e Nikita.

EDOARDO E ANTONELLA, LE ULTIME

A catalizzare l’attenzione negli ultimi giorni – e non è certo una novità – è stato il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nella puntata di lunedì, tra i due sono volati gli stracci: i Donnalisi hanno trascorso San Valentino da separati e sulla coppia sembrava essere calato definitivamente il sipario. Ma poi Edoardo si è pentito dei suoi modi troppo bruschi e ha chiesto scusa ad Antonella.

Nelle ultime ore i due sono tornati a parlarsi e a confrontarsi con toni concilianti, ma Fiordelisi pretende rispetto e Donnamaria, pur ammettendo di aver esagerato, non intende recedere sui motivi che hanno causato la lite: per il volto di Forum, gli atteggiamenti dell’ex schermitrice con Antonino – e in particolare lo scherzo con la panna che è andato di traverso a Edoardo – sono anch’essi una mancanza di rispetto. Certamente stasera se ne riparlerà con il padrone di casa Alfonso Signorini, anche perché la coppia è chiacchieratissima sui social.

ORIANA SULLA BOCCA DI TUTTI

Un’altra grande protagonista del Gf Vip 7 è sicuramente Oriana Marzoli. Il suo carattere esuberante e fumantino non lascia spazio a vie di mezzo: dentro la casa c’è chi la ama e chi proprio non la sopporta. A quest’ultima schiera si è aggiunta di recente Martina Nasoni, una delle new entry tra i vipponi. La modella è subito entrata in rotta di collisione con l’influencer venezuelana a causa di Daniele Dal Moro, con cui ha avuto un flirt nel corso del Grande Fratello 16 ma che oggi ha occhi solo per la bionda Oriana, pur tra alti e bassi.

Nella puntata di lunedì ci sono state scintille tra le due “pretendenti” dell’ex tronista. E a San Valentino, a quanto filtra dalla casa, è andata in scena una notte di passione tra Daniele e Oriana. Una notizia che di certo non ha fatto piacere a Martina, che si è unita al gruppetto di vipponi schierati contro la venezuelana, capitanato da Antonella e Nikita, che ieri hanno usato ancora una volta parole di fuoco contro Marzoli. Signorini stasera potrebbe chiedere conto e ragione di queste tensioni agli inquilini.

INCORVASSI, SCOPPIA L’AMORE

Prosegue invece a gonfie vele il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: a San Valentino lui si è dichiarato con una romantica lettera d’amore e ha svelato che era da tempo che puntava a conquistarla, addirittura da prima che iniziasse l’avventura nella casa del Grande Fratello. E ora pare proprio essere riuscito nel suo intento.