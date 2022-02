VIDEO | M5s, Ciarambino: “Terzo mandato? Grillo traccia la strada”

NAPOLI – “Quella dei due mandati è una nostra regola identitaria. Beppe Grillo è il nostro garante e traccia la strada”. Così, a margine di una riunione del Consiglio regionale della Campania, la capogruppo del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. “C’è una discussione in corso al nostro interno – ricorda – rispetto alla quale lo stesso Beppe Grillo prevede deroghe e vanno previste delle modalità per valorizzare l’esperienza importante maturata al nostro interno da alcuni rappresentati politici che rivestono ruoli importanti. Per me quell’esperienza non può andare sprecata”.