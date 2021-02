Marche, stop agli spostamenti da e per la provincia di Ancona

ANCONA – Stop agli spostamenti da e per la provincia di Ancona. Il provvedimento, adottato dopo il confronto con l’Iss e d’accordo con il ministero della Salute, entrerà in vigore domani alle 8 fino alle 24 di sabato. La decisione è stata illustrata oggi ai sindaci dei Comuni dell’anconetano più interessati dall’incremento dei contagi, nel corso di una videoconferenza con il governatore, Francesco Acquaroli.

“Dopo il confronto con l’Iss e d’accordo con il ministero della Salute da domani mattina alle 8 fino alle 24 di sabato sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione– scrive in un post su Facebook il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli-. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione. Un provvedimento precauzionale necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese nell’anconetano e nel resto della nostra regione”.

