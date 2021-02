Diritti violati e abusi sessuali, multinazionale risarcisce lavoratrici in Kenya e Malawy

ROMA – La multinazionale britannica dell’agribusiness Camellia pagherà un totale di 7,8 milioni di euro di risarcimenti a 85 lavoratrici del Kenya e del Malawi che avevano denunciato sue controllate per violazioni dei diritti umani e abusi sessuali.



Alcune società del gruppo Camellia, oltre 78.000 dipendenti in tutto il mondo, hanno deciso di patteggiare con un gruppo di lavoratrici keniane e malawiane che nell’ottobre 2020 avevano denunciato la multinazionale all’Alta corte di Londra. Le donne erano state rappresentate dallo studio legale Leigh Day e la petizione era stata presentata anche con il supporto della Kenya Human Rights Commission, del Centre for Research on Multinational Corporations (Somo) e dello Ndula Resources Centre.



Camellia era accusata di responsabilità in alcuni atti di violenza, tra i quali anche omicidi e stupri, commessi tra il 2009 e il 2020 da guardie di sicurezza delle piantagioni di tè e avocado di proprietà della sua sussidiaria in Kenya, denominata Kakuzi, e in Malawi, la Eastern Produce Malawi (Epm).



La multinazionale, si legge in un comunicato, ha acconsentito a pagare 4,6 milioni di sterline in relazione al caso keniano e 2,3 in relazione a quello in Malawi, rispettivamente 5,2 e 2,6 milioni di euro. Il gruppo si è impegnato inoltre a finanziare la costruzione di alcune infrastrutture nelle zone delle piantagioni e a sviluppare un programma di monitoraggio contro eventuali futuri abusi.