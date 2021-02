Reggio Emilia, rubato il cuore deposto nel luogo di un femminicidio

REGGIO EMILIA – Il giorno di San Valentino ha deposto un cuore di stoffa nel luogo dove la figlia è morta, uccisa a 17 anni dall’ex fidanzato il 14 marzo del 1996. Ma l’oggetto, lasciato in via Buozzi a Reggio Emilia, è scomparso, probabilmente rubato. Lo denuncia la stessa cittadina protagonista della vicenda, la signora Giuliana Reggio, mamma della studentessa Jessica Filianti. “Mi domando come si può profanare la memoria di mia figlia in quel modo. L’inciviltà e la maleducazione di un gesto tanto grave mi toglie il respiro, ma anima la mia volontà di continuare a lottare in ricordo di Jessica contro ogni violenza”, dice. Sul caso interviene anche Cinzia Rubertelli, capogruppo di Alleanza civica in sala del Tricolore. “Si faccia chiarezza subito con il sistema delle telecamere. Occorre identificare chi compie gesti così indegni“, esorta la consigliera comunale.

LEGGI ANCHE: A Ferrara il Covid colpisce duramente le imprese femminili