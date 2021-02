VIDEO | Comunali Napoli, Maresca: “Candidature? No comment”

NAPOLI – “Siamo in un contesto tecnico. Non ho piacere ad avventurarmi in un settore che per il momento non mi appartiene”. Così alla Dire il sostituto procuratore di Napoli Catello Maresca, interpellato sulla candidatura a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino a margine della presentazione del libro ‘Codice Antimafia’ nella sala stampa della Camera. Maresca, che non ha ancora sciolto la riserva in merito a una sua personale discesa in campo, ha risposto con un no comment anche a una domanda sulla sua eventuale candidatura a sindaco.

LEGGI ANCHE: Bassolino candidato sindaco di Napoli, Caldoro: “Rissa e sconfitta a sinistra”