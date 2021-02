I consumatori europei contro Tiktok: “Viola la privacy”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – L’Organizzazione europea dei consumatori (Beuc), di cui fanno parte Altroconsumo e Consumatori italiani per l’Europa, ha inviato un reclamo ufficiale destinato alla Commissione europea per chiedere che l’applicazione social cinese Tiktok si impegni a migliorare il rispetto dei diritti dei suoi utenti, a partire dallo loro privacy. La ricerca ‘Tiktok without filters’ della Beuc ha evidenziato infatti alcune lacune nella policy della privacy del colosso cinese. L’applicazione, in primis, non prevederebbe un’adeguata tutela dei minori nei confronti di pubblicità occulta e contenuto inappropriato.