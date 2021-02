Boldrini: “Un caffè con Salvini? No, contro di me fece operazione criminale”

ROMA – “Quella che Salvini ha fatto nei miei confronti è una operazione criminale, per questo non prenderò un caffè con lui”. Durissima la risposta di Laura Boldrini al leader della Lega Salvini che l’aveva invitata al bar come gesto di pacificazione.

“Non c’è da banalizzare” ha detto l’ex presidente della Camera ospite di Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, “Salvini ha fatto solo politiche di odio sfruttando le debolezze delle persone come i migranti per farsi pubblicità. Ha fatto del male a questo Paese e il suo comportamento non può essere derubricato ad andiamoci a prendere un caffè. Non sono disposta a buttarla a tarallucci e vino”.

“Salvini”, conclude la Boldrini, “si è inventato un pensiero che io non avevo accusandomi di crimini e misfatti. Il suo hashtag #Risorseboldriniane mi ha provocato una marea di odio sul web. Come se io fossi la mandante di stupri od omicidi. Di questo ne risponderà in Tribunale”.