Tar Campania respinge ricorso per riaprire due scuole in provincia di Napoli

NAPOLI – Con due decreti il Tar della Campania ha respinto altrettanti ricorsi presentati per chiedere la ripresa delle lezioni in presenza nei Comuni di Castellammare di Stabia e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Il presidente della Quinta Sezione, Maria Abbruzzese, ha sottolineato che le ordinanze dei due sindaci trovano fondamento nella “aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala locale” che evidenzia “l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi”. A Poggiomarino superiori del 164% alla media regionale, mentre a Castellammare di Stabia superiori del 326% “anche con riguardo ai dati specifici relativi alla popolazione studentesca”. I giudici del Tar rilevano una situazione di “generalizzata presenza di positivi” che conferma “la non irragionevolezza della misura”. Inoltre, i provvedimenti sono in vigore per un tempo breve, circostanza che “esclude l’emergenza di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza”.