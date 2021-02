Tg Musica, edizione del 16 febbraio 2021

FEDEZ E MICHIELIN VERSO SANREMO: ECCO LA NOSTRA CHIAMAMI PER NOME

Giornate intere passate in sala prove e lezioni intensive di canto, cercando di evitare gli spoiler social. Si stanno preparando così Fedez e Francesca Michielin alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, che li vedrà sul palco in gara tra i ‘Big’ con ‘Chiamami per nome’. Un brano pop nato dopo il primo lockdown come raccontano gli stessi artisti.

ACHILLE LAURO TORNA CON IL SINGOLO ‘SOLO NOI’

A meno di venti giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, che lo vedrà tra gli ospiti fissi, Achille Lauro torna con un nuovo singolo. Si intitola ‘Solo noi’, una ballata dedicata alla sua generazione: a quei ragazzi nati negli Anni 90 e oggi 30enni senza troppe speranze per il futuro. “Parlo a te, ovunque tu sia, venuto al mondo senza sapere come, che stai imparando cosa vuol dire crescere. Ricordati che non sei solo”. Queste le parole dell’artista sul brano in arrivo su tutte le piattaforme il 19 febbraio.

VENERUS DEBUTTA CON IL SUO PRIMO DISCO, ‘MAGICA MUSICA’

Dopo una lunga lista di singoli e collaborazioni, Venerus è pronto per regalare ai fan il suo primo disco. Il cantautore si butta in una nuova avventura dal titolo ‘Magica Musica’, su tutte le piattaforme dal 19 febbraio. L’artista milanese classe 1992, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e un’eclettismo sonoro sua cifra stilistica, conduce l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio spazio-temporale. È così che ‘Magica Musica’ diventa un’esplorazione di mondi magici e atmosfere sognanti, alla scoperta di nuove dimensioni.

IL FENOMENO IL TRE PUBBLICA IL SUO DISCO D’ESORDIO, ‘ALI’

Oltre 400mila followers su Instagram e più di un milione di ascoltatori su Spotify. Il fenomeno Il Tre pubblica venerdì 19 febbraio il suo primo disco, ‘Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo’. Il rapper, al secolo Guido Senia, racconta tutto se stesso e le paure dei ragazzi come lui in un lavoro che si snoda attraverso 15 brani e le collaborazioni con Clementino, Emis Killa, Mostro, Nayt e Vegas Jones. Pezzi che vedranno vita live a fine anno sui palchi del Fabrique di Milano e dell’Atlantico di Roma. L’artista classe 1997 sarà in concerto nelle due città rispettivamente l’11 dicembre e il 18 dicembre.