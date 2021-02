Casalino: “Draghi parli, silenzio fa venire fuori un’immagine litigiosa del governo”

ROMA – “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici“. Così il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte Rocco Casalino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

CONTE DIVERSO DA TUTTI, ORA TORNERÀ A FIRENZE A INSEGNARE

“Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare”, prosegue il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte. Quanto alla leadership del M5S, secondo Casalino “può esserci una discussione tra Conte o Di Maio. Io vorrei ci fosse un intreccio, che Conte avesse un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Non so cosa farà lui. Credo comunque che l’Italia abbia bisogno di una personalità come la sua e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato“.