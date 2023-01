Chazelle a Roma per presentare il suo ultimo film: “In Babylon c’è Fellini”

ROMA – “Desidero esprimere quanto io sia felice di presentare ‘Babylon’ a Roma. Questo film ha attinto anche da ‘La dolce vita’ di Federico Fellini”. Così Damien Chazelle ha aperto l’incontro stampa a Roma del suo nuovo film, dal 19 gennaio al cinema con Paramount Italia. Tanti anni di ricerca per studiare nel profondo “la storia di Hollywood, attraverso il prisma del divertimento e del lavoro. Volevo far vedere cosa ci fosse sotto la superficie di quel sistema tra speranza, politica, tragedie e sogni infranti”.

Paradiso e inferno, commedia e tragedia, libertà e lati oscuri, dal cinema muto a quello sonoro, da set rumorosissimi a set silenziosi. E ancora, party coloratissimi, follia, musiche coinvolgenti, stili e generi a contrasto, eccessi oltraggiosi, stravaganze e due fuoriclasse del calibro di Brad Pitt e Margot Robbie. Tutto questo (e molto altro) per ripercorrere l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.



CHAZELLE: HOLLYWOOD NON È PIÙ LIBERA

“Quello che è andato perduto di quella Hollywood è la libertà. Hollywood veniva considerata folle, pornografica, volgare fatta di persone viziose e peccaminose che la società aveva rifiutato. Noi- ha proseguito Chazelle- abbiamo ancora molto da imparare da quella Hollywood. Oggi c’è molta paura, conformismo e moralismo. In questo periodo gli artisti dovrebbero rivendicare la libertà. Hollywood è cambiata ma non in meglio. Io ho avuto la libertà di fare il film come volevo, altrimenti non avrei mai accettato di farlo”.

Oltre tre ore di pura follia e amore per il cinema “che suscitano reazioni diverse. Il mio obiettivo è fare rumore, è accarezzare contropelo le persone. È un film controcorrente, per questo ci ho messo tanto per realizzarlo. Spero che il film venga accolto a prescindere dal grado di piacimento e che possa suscitare dibattito e discussione”, ha raccontato Chazelle. Per il regista “il cinema non sta morendo. È un pensiero che c’è da sempre. Io sono ottimista perché vedo un ciclo continuo di nascita e morte, una cosa che Hollywood continua a fare: muore e rinasce”. Pluripremiato per ‘La La Land’, Chazelle non si sente cambiato per tutti i riconoscimenti ottenuti “ma penso che se non li avessi vinti gli Studios non mi avrebbero mai fatto fare ‘Babylon'”, ha raccontato il regista, che ha concluso: “Dobbiamo ricordarci che il Cinema non è qualcosa di vecchio, non abbiamo ancora sfruttato tutte le possibilità che il ci può dare”.