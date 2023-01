Dentro la clinica dove è stato arrestato Matteo Messina Denaro: “Non capivamo cosa stesse accadendo”

PALERMO – “Abbiamo visto soltanto tanta confusione e forze dell’ordine ovunque, non abbiamo capito nulla di quanto stava accadendo”. A parlare è una donna, in fila all’accettazione per i tamponi anti-Covid alla casa di cura ‘La Maddalena’ di Palermo, la clinica nella quale è stato arrestato il capomafia Matteo Messina Denaro dopo circa trent’anni di latitanza.

LA CLINICA SPECIALIZZATA IN TUMORI

La clinica si trova nella zona di San Lorenzo, alla periferia nord del capoluogo siciliano. All’esterno della struttura sanitaria, una delle più note per la cura dei tumori a Palermo, la vita scorre come un normale giorno, con il consueto andirivieni di pazienti e medici. All’ingresso, però, è ancora visibile la presenza dei carabinieri.

