Covid, oggi 475 decessi. Tasso di positività sale al 6,2%

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 16.310 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 260.704 tamponi effettuati (tasso positivita’ 6.2%), di cui 214.333 processati con test antigenico rapido che hanno registrato 1.821 nuovi casi (0,84%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi effettuati (5,9%), di cui 116.859 processati con test antigenico rapido (0,81%).

Nelle ultime ventiquattro ore ci sono state in Italia 475 vittime per coronavirus, per un totale di 81.800 morti dall’inizio della pandemia. Cala invece di due unita’ nelle ultime ventiquattro ore il numero complessivo di pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia, da 2.522 a 2.520.