ROMA – “Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi e’ transitato. Chiunque si trovi gia’ in Italia, in provenienza da quel territorio, e’ tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”. Roberto Speranza, ministro della Salute, lo scrive su Twitter.

