Roma, Calenda: “Mastella mi ha offerto sostegno Pd se appoggio Conte”

ROMA – “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo ‘tu appoggi Conte e il PD appoggia te a Roma’. Scarsa capacita’ di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Cosi’ il leader di azione e candidato sindaco di Roma, Carlo calenda in un post su Facebook.

“Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia – prosegue Calenda- considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo. Ps. Non ho motivo di pensare che il PD fosse a conoscenza di quanto detto”.