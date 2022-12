TRAILER | La magia del Natale anche in tv, stasera in prima visione ‘Last Christmas’

ROMA – Mancano 10 giorni a Natale e come sempre anche la programmazione tv si adegua al clima delle feste. A farla da padrona le fiabe per i più piccole e le commedie romantiche per gli adulti. Su Canale 5 si parte stasera, giovedì 15 dicembre (ore 21.45), con il film in prima visione tv ‘Last Christmas’. Scritto da Bryony Kimmings ed Emma Thompson – che ha realizzato il soggetto della pellicola col marito Greg Wise- la pellicola si ispira alla hit degli Wham! da cui prende il titolo. Nel film compare anche uno dei componenti della band britannica, Andrew Ridgeley, in un cameo.

Nel cast, oltre alla già citata Emma Thompson – che interpreta la madre della protagonista- anche Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh e Lydia Leonard.

DI COSA PARLA LAST CHRISTMAS

Protagonista di questa commedia romantica è Kate, una ragazza che sogna di diventare una cantante ma intanto, per sbarcare il lunario, lavora come elfo natalizio in un negozio di gadget natalizi di Londra. La sua vita non è certo idilliaca: tra problemi lavorativi e famigliari tutto sembra andare storto, finché non incontra Tom, un giovane in grado di vedere al di là delle apparenze. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell’anno, i due impareranno ad ascoltare il loro cuore, ad avere fede e a credere nel sentimento che li legherà.

