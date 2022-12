La neve imbianca Torino e la città si blocca, è polemica

TORINO – Un giovedì bianco per la Città della mole. La neve è iniziata a cadere verso le due e mezzo e un’ora dopo il centro di Torino era imbiancata e iniziava ad attaccare a terra. Nel pomeriggio i primi problemi, con alcuni tratti della città con il traffico bloccato a causa della neve e di strade ghiacciate.

M5S ATTACCA LA GESTIONE LO RUSSO: ‘CITTÀ IMPREPARATA’

Ad attaccare il sindaco ci ha pensato il M5s. “È evidente e sotto gli occhi di tutti che la nevicata delle ultime ore su Torino ha colto il Comune del tutto impreparato”, ha scritto su Facebook il consigliere pentastellato torinese Andrea Russi, che ha postato una mappa presa da Google maps, col traffico in tempo reale che vede le principali arterie di Torino bloccate. “Dalle notizie che sono riuscito a reperire non è stato sparso abbastanza sale né prima né durante la nevicata e, almeno fino a pochi minuti fa, non si vedevano ancora girare i mezzi spargisale”.

Secondo l’assessore con delega alla Viabilità invernale Chiara Foglietta, invece, “in pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale”, sale che comunque era già stato sparso nei giorni precedenti.

“Le strade sono un disastro e il traffico è totalmente paralizzato- rincara Russi-. Addirittura un autobus Gtt (anch’essa impreparata, evidentemente) si è intraversato su una strada leggermente in pendenza bloccando la circolazione.Un vero disastro”. Il consigliere si rivolge al sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Perché questa approssimazione e trascuratezza, caro sindaco? Cosa è stato fatto per rendere più sicure le aree mercatali? E i marciapiedi delle scuole di pertinenza comunale? Tutte domande che porrò a Lo Russo e all’assessora competente durante il prossimo question time”. Russi chiude il post con l’hashtag #sciatteria. Tra i like spicca quello di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino oggi deputata M5S.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it