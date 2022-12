Ad Aosta, anche la Cogne Acciai Speciali ha il suo albero della sicurezza

AOSTA- Un albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere. Anche la Cogne Acciai Speciali, l’acciaieria di Aosta, ha acceso il suo albero per la sicurezza sul lavoro. L’iniziativa è stata proposta dalla sezione valdostana dell’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, ed è stata accolta dall’acciaieria, dalla sezione edile della Confindustria della Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta.

COGNE ACCIAI SPECIALI E SEZIONE EDILE CONFINDUSTRIA: ‘SICUREZZA TEMA PRIORITARIO’

“Abbiamo accolto con favore la proposta di allestire l’albero di Natale per la sicurezza sul lavoro di Anmil presso lo stabilimento di Aosta- dichiara Massimiliano Burelli, amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali- perché riteniamo e ci impegniamo ogni giorno affinché sicurezza e prevenzione siano tematiche prioritarie per la nostra realtà lavorativa“. Per Laurent Visini, presidente della sezione edile della Confindustria della Valle d’Aosta, “il tema della sicurezza è primario per il nostro settore”. E aggiunge: “L’iniziativa di Anmil è lodevole ed è stata promossa a livello nazionale pure dall’Ance, l’associazione nazionale costruttori edili. Il lavoro e la sicurezza devono muoversi di pari passo e iniziative come questa servono a tenere alta l’attenzione su un argomento di importanza capitale per tutte le aziende”.

