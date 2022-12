Maltempo, in Toscana allerta arancione su Nord regione

FIRENZE – In Toscana peggiorano le condizioni meteo e la sala operativa unificata della protezione civile innalza il livello di allerta da gialla ad arancione per rischio idrogeologico del reticolo minore da questo pomeriggio alle 17 fino a domani mattina alle sette. In una nota dell’agenzia di informazione della Giunta regionale viene precisato che a essere interessate da un rischio maggiore, connesso a piogge e temporali, sono le zone appenniniche del nord della Toscana. Sul resto del territorio, invece, viene confermata l’allerta gialla. La vulnerabilità del reticolo idrico riguarderà la porzione di Toscana che da Massa si spinge fino alla provincia di Arezzo, in particolare le aree del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, la Lunigiana, le valli del Serchio e del Reno, il Mugello e la Val di Sieve, il Casentino con il Valdarno superiore.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it