Gli anestesisti e i chirurghi ospedalieri chiedono un incontro al ministro della Salute

ROMA – La Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) lanciano un appello al ministero della Salute: è necessario arrivare a una stesura definitiva della riforma dell’assistenza ospedaliera e individuare le modalità più opportune per lo smaltimento delle liste di attesa e di gestione delle sale operatorie. “Chiediamo- affermano SIAARTI e ACOI- al ministro della Salute un incontro in cui mettere a fattor comune le esperienze clinico-organizzative maturate negli anni e derivanti dalla competenza scientifica e nel campo della buona pratica clinica spettante alla loro organizzazione”.

In merito alla richiesta, il Presidente SIAARTI Antonino Giarratano ha dichiarato: “La nostra comune posizione, ancora una volta centrata sul paziente e sulle buone pratiche cliniche e sui livelli di intensità di cura, si basa su modelli organizzativi assolutamente multidisciplinari e interdisciplinari che definiscono però ruoli, funzioni e competenze necessarie per la sicurezza e la qualità delle cure. Siamo convinti che una riforma del Sistema Sanitario Territoriale non sia indipendente da una conseguente riorganizzazione del Sistema Sanitario Ospedaliero, e per questo è fondamentale la revisione del DM 70. Auspichiamo che dalla revisione si possa garantire un’adeguata e chiara ridefinizione delle logiche di livelli di intensità di cura, indicando in via definitiva i requisiti che definiscono le caratteristiche delle unità di terapia intensiva e delle unità di terapia subintensiva”.

Ha poi continuato Giarratano: “Alla luce delle criticità emerse a causa del Covid-19, riteniamo sia necessario andare oltre, ma non dimenticare e perpetuare una formazione continua che migliori la qualità delle cure in area critica. Le stesse tematiche le abbiamo approcciate anche in Medicina Perioperatoria e nei percorsi di area chirurgica per cui occorre incrementare l’offerta al fine di recuperare le liste d’attesa. Insieme al Presidente di ACOI Marco Scatizzi e alle altre Società Scientifiche federate in FISM , saremmo quindi ben lieti di poter approfondire questi temi in un incontro con il ministro della Salute Schillaci”.

Per il Presidente ACOI Marco Scatizzi “l’inscindibile integrazione professionale degli anestesisti e dei chirurghi è la garanzia che le proposte di riorganizzazione ospedaliera abbiano al centro dell’azione la sicurezza delle cure, l’assegnazione corretta delle risorse e la condivisione dei percorsi che portano alla guarigione dei pazienti. Inoltre è necessario investire nella formazione delle nuove generazioni di chirurghi, che devono riacquistare l’orgoglio di una professione che li distingue per impegno e responsabilità: per questo siamo fortemente orientati all’applicazione su tutto il territorio nazionale delle legge 402/2017 che sancisce la nascita della Rete Formativa ospedaliera. Anche su questo tema auspichiamo, ma ne siamo già convinti, la sensibilità del Ministro Schillaci”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it