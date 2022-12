Pioggia di critiche su Katia Ricciarelli al Gf Vip: “Canta l’Ave Maria per i soldi, assurdo”

ROMA – Alfonso Signorini ha deciso di rendere omaggio ai neo-sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi portandoli nella casa più chiacchierata d’Italia. Il conduttore del Gf Vip era stato invitato alla cerimonia di nozze, addirittura in qualità di testimone della coppia, ma ha dato fortait. Assente nel giorno del fatidico sì anche Katia Ricciarelli, ex gieffina con Cipriani nella edizione 2021. Per farsi perdonare dai neosposi, Signorini ha chiesto alla cantante di intonare l’Ave Maria di Schubert nella puntata del reality andata in onda lunedì, ma la performance non ha avuto l’esito sperato. Numerose sono state le stonature di Ricciarelli, che hanno generato ilarità e critiche sui social e non solo.

LEGGI ANCHE: Ginevra rientra al Gf Vip e con Antonino è subito intesa. Ma lui fa una scelta clamorosa

Al coro degli spettatori, si è aggiunta anche la voce di un’ex vippona e coinquilina di Ricciarelli nella Casa. Ai microfoni di Casa Pipol Manila Nazzaro ha duramente attaccato la cantante che ha preferito esibirsi (a pagamento) in diretta su Canale 5, piuttosto che durante il matrimonio di Cipriani e Rossi. “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera”, ha commentato Nazzaro. “È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”, ha aggiunto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it