Henry Cavill non sarà più Superman: “È una notizia difficile da dare”

ROMA – Henry Cavill non sarà più Superman. La notizia arriva a circa due mesi dall’annuncio del ritorno dell’attore nei panni dell’amato supereroe in un nuovo film, dopo averlo visto in un cameo alla fine di ‘Black Adam’ con Dwayne “The Rock” Johnson. Uno shock per i fan che aspettavano il prossimo capitolo dedicato al supereroe con la “s” sul petto. “Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran. Ho tristi notizie per tutti. A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman dopo che mi era stato detto dallo Studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione. Questa notizia non è facile da dare, ma la vita è questa. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo tanta fortuna e tutta la felicità del mondo”, ha scritto Cavill su Instagram. Per ritornare nella tuta di Superman aveva rinunciato al ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix ‘The Witcher’.

Gunn, che da novembre è co-CEO dei DC Studios insieme a Safran, sta scrivendo una sceneggiatura incentrata su nuova versione del personaggio. “Peter e io abbiamo una lista DC pronta per partire, di cui non potremmo essere più al settimo cielo; saremo in grado di condividere alcune informazioni interessanti sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno. Tra quelli sulla lista c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill. Ma abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry e siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro”, hanno annunciato. Secondo fonti vicine, il nuovo cinecomic sarà ambientato principalmente a Metropolis e seguirà un giovane Clark Kent agli inizi della sua carriera come giornalista al Daily Planet. Qui incontrerà molti personaggi a lui vicini, come la futura moglie Lois Lane.

La notizia del licenziamento di Cavill’ arriva dopo una settimana dall’annuncio della Warner Bros. di non andare avanti con un nuovo film di ‘Wonder Woman’ diretto dalla regista Patty Jenkins, che ha twittato: “Ero disposta a prendere in considerazione qualsiasi cosa mi chiedessero” riguardo a un potenziale terzo progetto, che a questo punto è stato scartato.

