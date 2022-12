Salvini contro le palle rosa dell’albero di Milano, Estetista Cinica gli risponde: è polemica

BOLOGNA – “Un albero di Natale con le palle rose, de gustibus“. Il commento di Matteo Salvini sull’albero di Natale di Milano sta suscitando molte polemiche. A scegliere le palle rosa è stata L’Estetista Cinica (Cristina Fogazzi, azienda Vera Lab) che quest’anno ha fatto da sponsor all’albero di Natale. Ieri l’imprenditrice, dopo aver sentito la frase del leghista, non ha fatto attendere la propria replica attraverso Instagram: “Ma davvero nel 2022 il rosa è un problema? Dobbiamo pensare di essere ancora vittime del patriarcato e il rosa è un colore da femmine e non va bene? Azzurro è un po’ meglio?”. Più tardi, su Twitter, Salvini ha risposto alla polemica dicendo che il sessismo non c’entra niente e che lui aveva solo da ridire sulla scelta di un colore poco natalizio. Su Twitter scrive: “Come migliaia di altri milanesi, donne e uomini, giovani e anziani, per le decorazioni di Natale preferisco il rosso e i colori classici. Cosa c’entra il sessismo?”

Come migliaia di altri milanesi, donne e uomini, giovani e anziani, per le decorazioni di Natale preferisco il rosso e i colori classici.

Cosa c’entra il sessismo? 🤣 pic.twitter.com/PbQDSWpDYw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 14, 2022

LO STUPORE DI ESTETISTA CINICA: “CHE PROBLEMA HA IL ROSA?”

Nelle storie postate ieri, Cristina Fogazzi scrive “Anno 2022 il rosa è un problema” e si mostra molto stupita di questo appunto. “Ero pronta a tante critiche, ma non a questa. Credevo che il rosa sarebbe stato un elemento irrilevante e invece grande scandalo alla corte di Francia, questo rosa ha sconvolto un sacco di persone”. Poi mostra alcune foto di precedenti alberi, quello Dhl del 2013 e quello azzurro di Tiffany del 2010 e dice “Giallo sì, azzurro sì, il rosso della Coca cola sì, che fa Natale”. E poi appunto la frase finale che chiama in causa il patriarcato: “Dobbiamo pensare di essere ancora vittime del patriarcato e il rosa è un colore da femmine e non va bene?”.

Estetista cinica aveva commentato l’uscita del leader leghista anche su Twitter.

Mi dispiace che a Milano “si ritrovino” con un albero ROSA.

Evidentemente segno di decadenza.

Il prossimo brand lo faccio senape. pic.twitter.com/z0Ptye43ls — L’estetista cinica (@Estetistacinica) December 14, 2022

SALVINI: “DE GUSTIBUS”

Questa la frase esatta pronunciata ieri a Roma da Salvini: “A Milano ci ritroviamo con l’albero di Natale con le palle rosa, per via dello sponsor. De gustibus….”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha detto nel corso del dibattito nella sede de Il Tempo, dal titolo ‘Roma locomotiva d’Italia’.

L’INAUGURAZIONE DI PINA IL 6 DICEMBRE

L’albero di Natale in piazza Duomo è stato acceso e inaugurato il 6 dicembre: porta la scritta “We wish you to be yourself” e, come ha spiegato Cristina Fogazzi, si chiama “Pina” (e non pino), “è una signora”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it