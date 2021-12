SiliconDev a Milano, nuovi partner e strategia 2022

ROMA – Un incontro per “allineare e condividere il piano industriale di SiliconDev” alla luce delle nuove partnership, con l’agenzia Dire, Accademia Informatica e Quibyt di Luca Tomassini, sommate alla vittoria di molti bandi e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Presenti allo Star Hotel di Milano tutti i dipendenti e consulenti del gruppo insieme a Francesca Magnozzi, direttore HR, Mario Moscatelli, direttore Commerciale, Giuseppe Placanica e Lorenzo Ciliberti della direzione Tecnica, Ricerca e Sviluppo. Con loro il direttore e l’amministratore unico dell’agenzia Dire, Nico Perrone e Giampiero Ghelardini, e Fabrizio Rizzitelli, presidente di Accademia Informatica. Si è parlato di formazione, di competenze, ma anche dell’importanza delle soft skills come la comunicazione e la creatività che, unite al lavoro di squadra, fanno la differenza e rendono unico il gruppo Silicondev. L’obiettivo per il 2021, ha detto Magnozzi “era quello di consolidare e diversificare clienti e mercati, l’aumento del capitale sociale, l’apertura delle nuove sedi di Milano e Roma, nuove certificazioni (9001/27001/14001) e mettere in campo un ambizioso piano di formazione. Ci siamo riusciti anche in un momento complesso del Paese e questo ci ha permesso di investire ulteriormente e di creare alleanze”.



Il Gruppo SiliconDev, tra i primi nel settore dell’information technology, oggi vede l’ingresso di tre partner strategici: agenzia nazionale Dire, Accademia Informatica e Quibyt, insieme a loro è stato condiviso ed integrato il piano industriale del 2022 e degli anni a venire. L’imprinting della società, ha detto ancora Magnozzi, “è di rispondere alle esigenze di ogni dipendente, esserci, dar seguito ad ogni richiesta laddove possibile, dare valore al capitale umano che costituisce il vero valore dell’azienda. Puntualità e continuità, ad esempio nel mantenere benefit (come i buoni pasto) che altre aziende hanno tolto ai lavoratori in smart working. Puntiamo sui giovani, abbiamo promosso molti tirocini formativi su neodiplomati e neolaureati, ma siamo anche fermamente convinti del valore dell’esperienza“.



Sul versante commerciale, il direttore Moscatelli, dopo aver ripercorso tutte le tappe degli ultimi due anni, ha messo in evidenza i tanti e nuovi clienti arrivati, soddisfatto per aver più che raddoppiato anno per anno negli ultimi tre il capitale sociale “passato da 400.000 a 1.600.000 euro interamente versato. Abbiamo fatto sì che sul versante del fatturato ogni cliente non superi mai il 30%, questo ci permette anche nel caso di imprevisti di poter recuperare la quota persa con facilità”. Nico Perrone, direttore dell’agenzia Dire, si è soffermato sulla grande opportunità di integrare “l’informazione, con i 75 giornalisti della Dire che operano sul territorio italiano, con l’innovazione tecnologica di SiliconDev e la formazione di nuove competenze a cui lavora Accademia Informatica. Una sinergia che nei prossimi anni ci mette in pole position per accedere ai tanti progetti e risorse che il Pnrr destinerà proprio all’innovazione e allo sviluppo digitale in ogni campo“.