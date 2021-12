I lavoratori siciliani della riabilitazione protestano sotto l’assessorato regionale alla Salute

PALERMO – Una riforma del sistema di assistenza domiciliare, per garantire qualità nella prestazione dei servizi, e un adeguamento dei contratti e delle retribuzioni. È quanto chiedono fisioterapisti, infermieri, logopedisti, medici e operatori sanitari del settore, che si sono riuniti a Palermo, in piazza Ziino, per un sit-in davanti all’assessorato regionale alla Salute della Sicilia per dare forza al messaggio che portano avanti da settimane: ‘Dare valore alla riabilitazione per dare salute al cittadino’, come scritto in uno striscione.



La protesta guarda anche alle cooperative che gestiscono il servizio di assistenza domiciliare, in particolare a Palermo e Catania. “Protestiamo per dare valore alle istituzioni che rappresentano la classe riabilitativa e per contrastare i giochi di potere e l’indifferenza delle istituzioni verso la mancata erogazione dei servizi essenziali nel territorio”, hanno detto i professionisti nel Manifesto diffuso in occasione del sit-in.