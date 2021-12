Donna di 67 anni uccisa a colpi d’arma da fuoco a Torre Annunziata

NAPOLI – Una donna di 67 anni di origini ucraine è stata uccisa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Autore del femminicidio è un 81enne del posto che ha esploso colpi d’arma da fuoco nei confronti della vittima. L’uomo è in stato di fermo e non ha opposto resistenza. La 67enne, morta sul colpo, era la badante della sorella dell’omicida. Il femminicidio è avvenuto in un’abitazione di via Gambardella. I fatti si sono verificati poco prima delle 14, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono stati allertati dal 112.