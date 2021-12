Smog da bollino rosso in Emilia-Romagna, da domani stop auto inquinanti: le regole

BOLOGNA – Bollino rosso smog in tutta l’Emilia-Romagna. Tornano domani e venerdì le misure d’emergenza, a partire dallo stop alle auto più inquinanti, previste dalla manovra della Regione sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10. Il provvedimento estende i limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4. Con il bollettino emesso oggi, Arpae ha attivato infatti le misure di emergenza applicando la nuova modalità “predittiva”. L’allerta, segnalata in rosso su liberiamolaria.it, riguarda tutte le province regionali e proseguirà quindi fino a venerdì, il prossimo giorno di controllo. Le misure saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine dell’allerta smog.

Le misure estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area inclusa all’interno delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra ordinaria: i veicoli diesel fino appunto agli Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1. Per le abitazioni dotate di riscaldamento multicombustibile, rimane in vigore anche il divieto di utilizzare il riscaldamento domestico a biomasse (legna, pellet, cippato o altro) sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kW con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle, sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Vietato anche bruciare sterpaglie, residui di potatura e simili e scarti di vegetali di origine agricola.