I club inglesi pensano di tagliare lo stipendio ai calciatori no vax

ROMA – Se non ti vaccini provochi un danno, non solo a te stesso ma anche al tuo lavoro, alla squadra per cui giochi, alla società che ti paga. E quindi i club di Premier League stanno valutando la possibilità legale di tagliare agli stipendi dei giocatori costretti ad andare in isolamento perché non vaccinati.



Il numero dei giocatori positivi nelle quattro divisioni del calcio inglese è aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane, anche a causa delle nuove restrizioni del governo introdotte in seguito alla diffusione della variante Omicron. Risultato: squadre decimate e quattro partite rinviate in soli cinque giorni questa settimana.



Il Daily Mail scrive che un certo numero di club della massima serie e della Football League, stanchi dei loro rifiuti, stanno valutando se possono legalmente attaccare gli stipendi dei giocatori. All’interno degli spogliatoi, cresce la pressione sui no vax. Gli altri – i vaccinati – sentono che la riluttanza dei loro compagni di squadra sta mettendo a rischio il resto del gruppo.