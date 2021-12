Incassava pensione per cecità ma andava in bici, arrestato a Palermo

PALERMO – Da dieci anni percepiva una pensione di invalidità e una indennità di accompagnamento per cecità assoluta ma nel 2018 aveva chiesto e ottenuto dalla Motorizzazione civile di Palermo il rinnovo della patente di guida superando l’esame della vista. La guardia di finanza ha così arrestato un palermitano che dovrà rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L’uomo, filmato dalle fiamme gialle mentre era alla guida di una bicicletta e in giro a fare shopping per negozi in un centro commerciale, in dieci anni ha percepito 170mila euro. Per questo motivo la guardia di finanza ha eseguito anche un sequestro per equivalente di beni: tre auto, tre motociclette, un magazzino e la stessa bicicletta elettrica sulla quale l’uomo era stato visto circolare.