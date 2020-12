Governo, Renzi: “Farlo cadere? No, ma Conte si muova”

ROMA – “Non ci penso neppure”. Cosi’ Matteo Renzi risponde alla domanda del Tg5 se voglia ‘far cadere il governo’. “Ci sono pero’ 846 morti e davanti a questo non si puo’ far finta di niente. Ecco perche’ diciamo al presidente del consiglio ‘diamoci una smossa’. Mettiamo piu’ soldi sulla sanita’, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Ma ora la palla tocca al presidente del consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in Parlamento”.

In caso di crisi il Pd vede una sola alternativa: le elezioni anticipate. “Se ci fosse una crisi c’e’ una cosa piu’ importante del Pd: si chiama Costituzione e la Costituzione prevede che si vada a vedere in Parlamento se ci sono i numeri per un’altra maggioranza“, risponde il leader di Iv al Tg5.