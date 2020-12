Cassazione conferma condanna al suo ex, Jessica Notaro: “Da domani vita nuova”

ROMA – “Alle donne dico di chiedere aiuto sempre quando si trovano in difficoltà. Certe situazioni non si possono gestire da sole. Bisogna denunciare sempre e quando non ci si riesce si deve comunque chiedere aiuto. Oggi mi sento liberata ed è un piacere che abbiano confermato la condanna. Devo dire grazie ai miei avvocati che hanno lavorato con professionalità e cuore. Da domani… vita nuova”. Sono le parole di Jessica Notaro all’agenzia Dire a poche ora dalla sentenza della Cassazione, arrivata nel pomeriggio di oggi, che ha confermato la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l’ex compagno, che l’ha perseguitata e sfregiata con l’acido.