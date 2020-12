Imballaggio ‘made in Bologna’ per il vaccino anti-covid di Pfizer

Ecoplat Plus, infatti, è la soluzione adottata da Pfizer per l’avvolgimento delle dosi di vaccino destinate alla distribuzione negli Stati Uniti. “Si tratta di una tavola rotante per l’avvolgimento, con film estensibile di ultima generazione che garantisce elevate performance in termini di protezione massima della merce grazie alla sua affidabilità, robustezza e facilità di utilizzo”, spiega l’azienda di Castel San Pietro. Inoltre, le tecnologie di cui Ecoplat Plus è dotata consentono di utilizzare il minor quantitativo di pellicola necessario per assicurare la migliore sicurezza al prodotto, riducendo l’impatto della materia prima.

