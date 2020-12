ROMA – Questo Natale sostieni la Scuola Cani Guida Helen Keller dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici). Donando potrai aiutare l’associazione ad addestrare sempre più cani guida ed elevare il livello di autonomia di tanti ciechi e ipovedenti attraverso percorsi di orientamento e mobilità e sostenere l’addestramento professionale di cani guida, per offrire non semplici “strumenti” ma veri compagni di libertà.

Tanti ciechi e ipovedenti hanno bisogno di guide a quattro zampe per vivere meglio la loro vita quotidiana ed essere sostenuti nelle proprie necessità personali: andare a lavorare, dal medico, in pizzeria, al parco, vivere un’esistenza di comune normalità.

Proprio in questi giorni, sette cuccioli di due mesi sono stati affidati per un anno a famiglie che li accudiscono e li educano amorosamente nei loro primi passi per divenire presto cani guida e diventare presto occhi e guida di una persona non vedente. Per saperne di più sulla campagna Uici “Un cane ti cambia la vita. Una Guida la migliora” visita il sito uiciechi.it.