Il presepe di sabbia di Lignano quest’anno si vedrà solo online

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Per la prima volta il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro, località turistica balneare del Friuli Venezia Giulia, si potrà visitare solo online. Lo impongono le restrizioni dettate dal Covid-19, per non creare assembramenti. Anche perché la rappresentazione attira ogni anno migliaia di visitatori, per l’esattezza 80mila nelle ultime edizioni. Allestito nella tensostruttura sull’arenile, vicino alla famosa Terrazza a Mare, realizzato dagli scultori dell’Accademia della Sabbia con la direzione artistica di Patrizia Comuzzi, a partire da oggi si potrà ammirare sul sito e sulla pagina facebook dell’associazione ‘Dome aghe e savalon d’aur’, che come di consueto ha organizzato la 17esima edizione della manifestazione, con il sostegno della Città di Lignano e di Lignano Sabbiadoro Gestioni, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, e con il contributo delle associazioni lignanesi.

