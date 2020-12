ROMA – “Ci aspetta un Natale molto magro, perché stanno pensando di stringere ulteriormente. Le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così diventa una situazione impossibile per tutti”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini, ieri sera durante l’evento ‘Made for Italy per la moda’.

