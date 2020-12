– UN NUOVO DISCO E UN TOUR NEL 2021 PER CARMEN CONSOLI

A distanza di cinque anni dalla sua ultima fatica, Carmen Consoli è pronta a tornare con un nuovo progetto. La cantantessa pubblicherà nella primavera 2021 ‘Volevo fare la rockstar’. Nono disco della sua carriera che sarà accompagnato da un tour nei teatri. Questi, ha scritto la Consoli su Facebook, sono “il luogo ideale per cogliere le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé”. Svelato il calendario che vedrà partire la musicista da Parma il 4 novembre. I biglietti sono già disponibili in prevendita;

– FRANCO126 E CALCUTTA IN UN SINGOLO INSIEME, BLUE JEANS

Un duetto con Calcutta, con la produzione di Stefano Ceri e le chitarre di Giorgio Poi. Sono queste le coordinate fondamentali di ‘Blue Jeans’, il nuovo singolo del cantautore romano Franco126. L’artista è su tutte le piattaforme con un brano che ha anticipato con una campagna di marketing in giro per le strade di Roma e Milano. Nei giorni scorsi, nelle due città erano apparse insegne luminose riportanti alcune frasi del testo. ‘Blue Jeans’ riporta sulla scena l’artista, al secolo Federico Bertolini, dopo il successo del suo debutto con ‘Stanza singola’, l’album contenente il brano omonimo in duetto con Tommaso Paradiso;

– I BEE GEES IN DIGITALE CON IL DOCUMENTARIO SULLA LORO STORIA

‘The Bee Gees: How you can mend a broken heart’ è il primo documentario sulla leggendaria band composta dai fratelli Barry, Maurice, e Robin Gibb. Un resoconto preciso di una carriera che ha visto il gruppo lanciare oltre 1.000 canzoni, raggiungere le vette delle classifiche e vendere più di 220 milioni di dischi. Disponibile su Apple Tv, Amazon Prime Video e Google Play, il docu film racconta l’ascesa del gruppo nato intorno al 1960 in un vero e proprio viaggio nella loro musica. Il documentario include anche le recenti interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin e Justin Timberlake;

– ARIANA GRANDE SBARCA SU NETFLIX CON UN FILM CONCERTO

Ariana Grande sbarca il 21 dicembre su Netflix con ‘Excuse me, I love you’, il documentario dei suoi ultimi concerti, portati in giro per il mondo con lo ‘Sweetener World Tour’ nel 2019. Nel film, che mostra anche contenuti esclusivi del live di Londra e filmati dietro le quinte, “è una lettera d’amore” per tutti i fan, come ha spiegato la stessa popstar sui social. Obiettivo “celebrare quello che abbiamo condiviso negli anni passati”. Artista dei record, Ariana chiude un anno pieno di successi che l’hanno collezionare 48 milioni di stream con il suo nuovo disco, ‘Positions’, solo nella prima settimana di uscita.