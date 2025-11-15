sabato 15 Novembre 2025

Uccide la moglie a coltellate, arrestato un uomo di 81 anni

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa a Mesenzana, in provincia di Varese

Data pubblicazione: 15-11-2025 ore 19:50Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 19:50

ROMA – A 81 anni, ha ucciso la moglie a coltellate: ennesimo femminicidio a Mesenzana, in provincia di Varese, dove questo pomeriggio una donna di 81 anni è stata uccisa dal marito. L’omicidio è avvenuto in casa. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l’anziana non c’era più niente da fare. Dopo aver ucciso la donna, il marito, 80enne, è uscito di casa gridando. È stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino, poi è stato accompagnato in caserma.

La strada in cui è avvenuto il femminicidio, via Pezza, è la stessa in cui, due anni fa, il 44enne Andrea Rossin uccise a coltellate i due figli di 7 e 13 anni, Alessio e Giada, prima di fuggire e suicidarsi. Sono stati uccisi nel sonno, colpiti con un coltello da cucina. L’uomo, che a quanto pare era instabile, si stava separando dalla moglie.

Leggi anche

La Liguria nel maltempo, tromba d’aria a Genova: crolla un muro a Pegli, danni

di Marcella Piretti

VIDEO | L’incredibile caduta dell’assessore Cani: distrutta una vetrata dell’artista Mario Sironi

di Marcella Piretti

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»