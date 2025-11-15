sabato 15 Novembre 2025

La Liguria nel maltempo, tromba d’aria a Genova: crolla un muro a Pegli, danni

Una tromba marina arriva a Genova e fa danni. A Pegli è crollato un muro. Paura per tre escursionisti che poi però sono tornati a casa

di Marcella PirettiData pubblicazione: 15-11-2025 ore 19:35Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 20:49

ROMA – Il maltempo si è abbattuto oggi sulla Liguria, colpendo in particolare la zona di Genova. Una tromba marina ha colpito il litorale di Pegli nel primo pomeriggio, raggiungendo la città e causando danni. Un camion si è ribaltato sull’Aurelia (lungomare di Pegli) e la strada è stata chiusa. Alberi abbattuti in via Martiri della Libertà.
A Pegli è anche crollato un muraglione in via Nicoloso da Recco, sulle alture. Si trattava del muro di contenimento di un giardino privato. Alcune auto che erano parcheggiate si sono danneggiate. Il crollo ha tranciato tubi del gas e cavi elettrici, per questo la distribuzione di entrambi i servizi è stata interrotta. Alcuni residenti hanno segnalato un forte odore di gas.
Altri danni a Genova Ponente sono setati causati dal forte vento. Una tromba d’aria, tra Voltri e Pra’, ha provocato la caduta di container in porto.

Sono state ore di apprensione anche per tre escursionisti che sembravano dispersi a Piani di Praglia, in provincia di Genova, ma che poi sono stati localizzati. I tre hanno fatto ritorno e hanno spiegato che avendo il telefono scarico non avevano potuto avvertire. Le ricerche erano scattate poco prima del tramonto, con vigili del fuoco e la protezione civile.

ZANGRILLO: “VICINO A CITTADINI COLPITI, OGNI VOLTA PROVA DIFFICILE”

“Genova, la città dove sono nato e che amo, conosce fin troppo bene le ferite provocate dal maltempo. Ogni volta è una prova difficile che deve essere affrontata da famiglie, lavoratori e intere comunità. Sono vicino a tutti i cittadini colpiti e rivolgo un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e a tutti i servizi impegnati senza sosta sul territorio”. Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

