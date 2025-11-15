sabato 15 Novembre 2025

Domani in tv l’intervista doppia Sinner – Alcaraz

Un'intervista doppia ai due campioni di tennis, che occupano il numero 1 e 2 del mondo e che agli Atp FInals di Torino sono in gara per la vittoria. Sinner è già in finale, Alcaraz lo scoprirà tra poche ore

di Marcella PirettiData pubblicazione: 15-11-2025 ore 18:45Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 18:45

ROMA – Nel giorno in cui si giocherà la finale degli Atp Finals di Torino, che vedrà Jannik Sinner affrontare in campo il vincitore del match tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, in televisione andrà in onda anche un’intervista doppia ai due campioni di tennis che occupano le posizioni di primo e secondo al mondo. Sinner e Alcaraz sono stati intervistati dalla Cnn in una simpatica intervista doppia che andrà in onda domani, 16 novembre, sul Nove, alle 14.30, in chiaro. La finale degli Atp Finals, sul campo, inizierà invece alle 18. Durante l’intervista alla Cnn (sul sito dell’emittente americana se ne può vedere un piccolo pezzo) hanno parlato della loro rivalità ma anche della loro amicizia, nonchè reciproca ammirazione. La Cnn li ha ribattezzati i ‘Sincaraz‘.

