Rugby, occasione persa per l’Italia: a Torino vince il Sudafrica

ROMA – Occasione persa dall’Italia nel secondo incontro delle Nations Series di rugby. A Torino, all’Allianz Stadium, gli azzurri escono sconfitti contro il Sudafrica nonostante gli africani abbiano giocato in 14 per 68 minuti per il rosso a Mostert al 12′ del primo tempo: finisce 32-14 per gli Springboks, che hanno dilagato nel finale dopo aver chiuso avanti anche il primo tempo (10-3) grazie ad una meta negli ultimi minuti.

A Torino il Sudafrica, campione del mondo in carica, ha replicato il successo di sette giorni fa a Parigi: 32 punti segnati, contro i 17 dei transalpini; cartellino rosso a fine primo tempo a de Jager e un tempo giocato in 14 (circa 70 i minuti giocati in inferiorità contro l’Italia).

Occasione persa per l’Italia perché non è riuscita a sfruttare appieno le superiorità, oltre al rosso a Mostert per l’intervento in ritardo di spalla su Paolo Garbisi, c’è stato al 10′ della ripresa il giallo a van Staden che ha lasciato gli Springboks in 13 per 10 minuti.

La partita di oggi, dopo lo straordinario successo di Udine contro l’Australia, doveva essere un banco di prova per l’Italia, chiamata a ripetersi almeno dal punto di vista della prestazione. La risposta per Quesada è arrivata, grazie ad una prestazione decisamente di livello da parte degli azzurri, pericolosi fin dai primi minuti con le due squadre in parità numerica pur contro una delle migliori difese al mondo. Purtroppo gli errori ai calci di Garbisi, che ha mancato due piazzati nel primo tempo e la trasformazione nel secondo tempo della bellissima meta del solito Capuozzo, e la meta allo scadere sudafricana del primo tempo per il 10-3, segnata partendo da mischia italiana, hanno pesato sull’andamento della partita. Nel finale il Sudafrica ha allungato approfittando anche di un fisiologico calo fisico dell’Italia. Gli azzurri rimarranno a Torino sino a giovedì pomeriggio, quando raggiungeranno Genova per l’ultimo test-match autunnale che sabato 22 novembre alle 21.10 li metterà di fronte al Cile, sedicesima forza del ranking internazionale, in un inedito confronto con i Condores sudamericani freschi di qualificazione alla Rugby World Cup ‘Australia 2027’.