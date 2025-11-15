sabato 15 Novembre 2025

Sinner batte De Minaur e va in finale a Torino (per la terza volta). Sfiderà Alcaraz?

Il tennista azzurro ha battuto in semifinale De Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2. In finale si batterà con chi uscirà vittorioso dal match tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime

di Andrea ClericiData pubblicazione: 15-11-2025 ore 16:44Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 20:49

ROMA – In finale da campione. Di nuovo, per la terza volta a Torino. Jannik Sinner difenderà domani il titolo alle Atp Finals. L’azzurro ha fatto sua la semifinale con Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2. La sfida è durata un set, complicato e combattuto, che il numero 2 al mondo ha portato a casa vincendo – come gli era già successo in questo percorso netto finora a Torino – quando il momento era decisivo. E’ stato ancora una volta impeccabile nei punti che contavano. Da lì in poi non c’è stata più partita. Per l’altoatesino è arrivato il 13esimo successo in altrettante sfide con l’australiano. E sempre a proposito di numeri, sono 17 invece le vittorie di fila alle Atp Finals e 31 quelle – sempre consecutive – sul cemento indoor.
In finale Sinner aspetta adesso Carlos Alcaraz, per rinnovare il confronto che ha monopolizzato il 2025. Lo spagnolo prima dovrà superare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime.

Leggi anche

Domani in tv l’intervista doppia Sinner – Alcaraz

di Marcella Piretti

Rugby, occasione persa per l’Italia: a Torino vince il Sudafrica

di Adriano Gasperetti

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»