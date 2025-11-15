Sinner batte De Minaur e va in finale a Torino (per la terza volta). Sfiderà Alcaraz?

ROMA – In finale da campione. Di nuovo, per la terza volta a Torino. Jannik Sinner difenderà domani il titolo alle Atp Finals. L’azzurro ha fatto sua la semifinale con Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2. La sfida è durata un set, complicato e combattuto, che il numero 2 al mondo ha portato a casa vincendo – come gli era già successo in questo percorso netto finora a Torino – quando il momento era decisivo. E’ stato ancora una volta impeccabile nei punti che contavano. Da lì in poi non c’è stata più partita. Per l’altoatesino è arrivato il 13esimo successo in altrettante sfide con l’australiano. E sempre a proposito di numeri, sono 17 invece le vittorie di fila alle Atp Finals e 31 quelle – sempre consecutive – sul cemento indoor.

In finale Sinner aspetta adesso Carlos Alcaraz, per rinnovare il confronto che ha monopolizzato il 2025. Lo spagnolo prima dovrà superare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime.