sabato 15 Novembre 2025

VIDEO | L’incredibile caduta dell’assessore Cani: distrutta una vetrata dell’artista Mario Sironi

L'assessore della Sardegna Emanuele Cani è caduto lungo lo scalone del ministero del Made in Italy ed è andato a sbattere contro una vetrata, rompendola

di Marcella PirettiData pubblicazione: 15-11-2025 ore 15:12Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 15:12

ROMA – L’assessore della Sardegna Emanuele Cani ha fatto un’incredibile caduta lungo lo scalone del ministero del Made in Italy a Roma: la caduta è terminata contro una vetrata storica dell’artista Mario Sironi che è andata in frantumi. L’assessore ha battuto la testa e ha riportato piccole ferite, ma non ha avuto bisogno di cure in ospedale. Inizialmente è rimasto incastrato nella vetrata, sotto gli occhi increduli di altri ospiti che stavano partecipando a un buffet allestito lì a fianco. La caduta è avvenuta ieri pomeriggio a Roma: Cani è inciampato in un gradino e poi è barcollato prendendo velocità e andando alla fine a sbattere contro la vetrata. L’assessore sardo era a Roma per partecipare ad un evento sull’expo di Osaka organizzato dal ministero, che si svolgeva nel salone degli Arazzi.

L’assessore Cani, che ha la delega all’Industria per la Regione Sardegna, verso le 16 ha lasciato il palazzo ma lungo la scala è scivolato. La vetrata di Sironi che si è rotta riproduceva un lavoratore. Faceva parte della serie di altre vetrate che riproducono le diverse corporazioni. Dopo la caduta, l’assessore Cani è rimasto per qualche minuto seduto sulle scale e poi si è rialzato.

