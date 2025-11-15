Dai sorpassi all’obbligo del casco: le regole di condotta per sciatori e snowboarder in vista della nuova stagione invernale

BOLOGNA – Dall’obbligo del casco per tutti alla raccomandazione di non andare mai a piedi sulle piste. Dal divieto di sciare dopo aver bevuto troppo all’obbligo di infilare gli scarponi e inforcare gli sci solo avendo fatto una assicurazione. E pure le raccomandazioni sulla velocità da tenere e sul modo di sorpassare gli altri. Andare a sciare è (o dovrebbe essere) anche tutto questo: sono le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder che, con l’avvicinarsi della stagione turistica invernale 2025 l’Associazione maestri sci italiani ha messo in fila rinnovando il suo impegno per una cultura sulla sicurezza e il rispetto delle regole sulle piste. Si tratta in realtà di un aggiornamento di questo ‘decalogo’ delle 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder, introdotte in linea con il decreto legge 96 del 30 giugno scorso, il “Decreto Sport”.

L’obiettivo, chiariscono i maestri di sci, è “garantire che ogni giornata sulla neve, per chi muove i primi passi come per gli sciatori più esperti, sia un’esperienza di sport e divertimento vissuta in modo sicuro e responsabile”. Con oltre 14.000 professionisti della neve associati e 400 Scuole italiane sci distribuite sull’intero territorio nazionale, Amsi ogni inverno accoglie, forma e accompagna centinaia di migliaia di appassionati, ma non insegna solo a scendere per le piste blu, rosse o nere. Appunto, promuove anche una “cultura del rispetto reciproco e della responsabilità individuale”. Per l’Amsi, “la sicurezza non è solo un obbligo normativo” e ogni lezione serve a “trasmettere il messaggio per cui sciare con consapevolezza significa prendersi cura di sé e degli altri”.

Sicurezza “significa rispetto, e rispetto significa libertà. Queste 14 regole rinnovano in modo chiaro e accessibile le norme che già tutelano chi scia, ricordando a tutti che la montagna è un luogo di emozione e responsabilità, dove ogni sciatore è protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri”, dettaglia il presidente nazionale Amsi Luciano Stampa. Tra le novità più rilevanti dell’aggiornamento, Amsi sottolinea appunto l’introduzione dell’obbligo del casco protettivo per tutti i praticanti di sci e discipline affini, misura introdotta dal decreto del 30 giugno: la nuova disposizione estende l’obbligo, in precedenza previsto solo per i minorenni, a chiunque utilizzi piste battute all’interno dei comprensori sciistici. L’estensione dell’obbligo del casco, che entra in vigore dalla stagione invernale 2025-2026, “rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della sicurezza e la prevenzione degli infortuni”, riconoscono i maestri di sci. Dunque, ben venga il casco per tutti: le scuole italiane di sci, che da sempre raccomandano di indossarlo, accolgono e sostengono “con convinzione questa novità”.

LE 14 REGOLE DI CONDOTTA PER SCIATORI E SNOWBOARDER