Dai sorpassi all’obbligo del casco: le regole di condotta per sciatori e snowboarder in vista della nuova stagione invernale

BOLOGNA – Dall’obbligo del casco per tutti alla raccomandazione di non andare mai a piedi sulle piste. Dal divieto di sciare dopo aver bevuto troppo all’obbligo di infilare gli scarponi e inforcare gli sci solo avendo fatto una assicurazione. E pure le raccomandazioni sulla velocità da tenere e sul modo di sorpassare gli altri. Andare a sciare è (o dovrebbe essere) anche tutto questo: sono le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder che, con l’avvicinarsi della stagione turistica invernale 2025 l’Associazione maestri sci italiani ha messo in fila rinnovando il suo impegno per una cultura sulla sicurezza e il rispetto delle regole sulle piste. Si tratta in realtà di un aggiornamento di questo ‘decalogo’ delle 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder, introdotte in linea con il decreto legge 96 del 30 giugno scorso, il “Decreto Sport”.
L’obiettivo, chiariscono i maestri di sci, è “garantire che ogni giornata sulla neve, per chi muove i primi passi come per gli sciatori più esperti, sia un’esperienza di sport e divertimento vissuta in modo sicuro e responsabile”. Con oltre 14.000 professionisti della neve associati e 400 Scuole italiane sci distribuite sull’intero territorio nazionale, Amsi ogni inverno accoglie, forma e accompagna centinaia di migliaia di appassionati, ma non insegna solo a scendere per le piste blu, rosse o nere. Appunto, promuove anche una “cultura del rispetto reciproco e della responsabilità individuale”. Per l’Amsi, “la sicurezza non è solo un obbligo normativo” e ogni lezione serve a “trasmettere il messaggio per cui sciare con consapevolezza significa prendersi cura di sé e degli altri”.
Sicurezza “significa rispetto, e rispetto significa libertà. Queste 14 regole rinnovano in modo chiaro e accessibile le norme che già tutelano chi scia, ricordando a tutti che la montagna è un luogo di emozione e responsabilità, dove ogni sciatore è protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri”, dettaglia il presidente nazionale Amsi Luciano Stampa. Tra le novità più rilevanti dell’aggiornamento, Amsi sottolinea appunto l’introduzione dell’obbligo del casco protettivo per tutti i praticanti di sci e discipline affini, misura introdotta dal decreto del 30 giugno: la nuova disposizione estende l’obbligo, in precedenza previsto solo per i minorenni, a chiunque utilizzi piste battute all’interno dei comprensori sciistici. L’estensione dell’obbligo del casco, che entra in vigore dalla stagione invernale 2025-2026, “rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della sicurezza e la prevenzione degli infortuni”, riconoscono i maestri di sci. Dunque, ben venga il casco per tutti: le scuole italiane di sci, che da sempre raccomandano di indossarlo, accolgono e sostengono “con convinzione questa novità”.
LE 14 REGOLE DI CONDOTTA PER SCIATORI E SNOWBOARDER
- Casco protettivo. È obbligatorio il casco per l’esercizio della pratica dello sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino.
- Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.
- Padronanza della velocità. Ogni sciatore deve gestire una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, alle condizioni della pista, alle condizioni meteo e all’intensità del traffico.
- Scelta della direzione. Lo sciatore a monte deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con chi scia a valle.
- Traiettorie. Prestare attenzione alle traiettorie degli altri sciatori in base al tipo di attrezzatura: sci, snowboard, telemark.
- Il sorpasso. Può essere effettuato a monte o a valle, a destra o a sinistra, mantenendo sempre una distanza di sicurezza.
- Spazio minimo per il sorpasso a bordo pista. È buona norma non curvare sul bordo della pista e lasciare spazio sufficiente per consentire il sorpasso.
- Attraversamento e incrocio. Prima di immettersi su una pista, controllare visivamente a monte e a valle per evitare pericoli.
- Sosta. Sostare solo ai bordi della pista o in zone ben visibili. In caso di caduta, liberare la pista al più presto.
- Mai a piedi sulle piste. Vietato percorrere le piste a piedi o con racchette da neve, salvo casi di necessità e solo lungo i bordi.
- Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica e le indicazioni di sicurezza.
- Assicurazione obbligatoria e comportamento in caso d’incidente. Ogni sciatore deve possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestare soccorso in caso di incidente.
- Stato di alterazione. Vietato sciare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze tossicologiche.
- Sciatori con disabilità. Occorre prestare particolare attenzione alle loro traiettorie, garantendo priorità e sicurezza negli impianti e in discesa.